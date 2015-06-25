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انتداب أطباء استشاريين جزئياً للنهوض بالخدمة الصحية بمستشفيات دمياط

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انتداب أطباء استشاريين جزئياً للنهوض بالخدمة الصحية بمستشفيات دمياط انتداب أطباء استشاريين جزئياً للنهوض بالخدمة الصحية بمستشفيات دمياط
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، انتداب الأطباء الاستشاريين انتداباً جزئياً لمدة يوم أو يومين، وذلك فى المستشفيات العامة إلى المستشفيات المركزية "أ، ب".

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور جمال عبد الناصر الحسينى وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبحضور د. أحمد العطار وكيل المديرية، و د. الحاج رمضان الخطيب وكيل المديرية للطب العلاجى.

وأوضح المحافظ، أن هذا القرار يتماشى مع ما تتطلبه المرحلة الراهنة للنهوض بالخدمة الصحية بالمستشفيات المركزية "أ، ب"، والعمل على رفع المستويين العلمى والعملى لشباب الأطباء، ولتعظيم الاستفادة من خبرات الاستشاريين وسد العجز بالمستشفيات، بما يحقق الارتقاء بالخدمة الصحية للمواطنين .

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مصر 365