سيدة ترفع دعوى بطلان عقد زواج بعد اكتشافها إصابة زوجها بمرض عقلى

أقامت "نهلة عبد الغفار" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها "عبد الرحمن صدقى"، مطالبة ببطلان زواجها منه بعد اكتشافها إصابته بمرض عقلى وراثى ولم يخبرها قبل "كتب الكتاب".

وأضافت "نهلة"، فى دعواها التى حملت رقم 9876 لسنة 2015: "تقدم لى بعد أن تعارفت أمى على عائلته بالنادى الذى نذهب إليه يوميًا، وكان عبد الرحمن يتردد معهم أحيانًا ولكن كان هادئًا لا يتحدث إلى أحد وعندما يتكلم يظهر عليه الخوف والتردد فكانت والدته بعد أن يمشى تقول لنا إن ابنها مؤدب ولا يحب الاختلاط، وبعد فترة صارحت والدتى بأنها تريد أن تخطبنى له ورغم رفضى إلا أنهم كانوا من عائلة محترمة وعلى خلق".

وتابعت الزوجة: "تمت خطتبتنا وكان منغلقا على نفسه دائما وقمنا بأخذ الخطوة الأولى وعقدنا القران وبعد فترة قصيرة قمنا بالتحضيرات للزواج ولكن ما كان يخفيه علينا أهل عبد الرحمن هو ما اكتشفناه أثناء إحدى نوبات الصرع التى أصابته فجأة وجلعتنى أتساءل لما هو كذلك حتى قاما أهلى بعد القلق عليا بالسؤال عليهم وعلى ما يعانيه وما رأيناه وأصابنا بالهلع الشديد واتضح لنا أنه مريض بالجنون ولديه بعض المشاكل الوراثية فى عائلته وأنه دخل أكثر من مرة إلى المصحة دون أن يعرف أحد وأنهم أحيانًا يدعوا سفره ليغطوا سبب غيابه فوجدنا نفسنا فى مازق ونصحنا محامى العائلة برفع دعوى بطلان الزواج".