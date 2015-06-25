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اليوم.. إعادة محاكمة زكريا عزمى فى "الكسب غير المشروع"

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اليوم.. إعادة محاكمة زكريا عزمى فى "الكسب غير المشروع" اليوم.. إعادة محاكمة زكريا عزمى فى "الكسب غير المشروع"
تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمحكمة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم عرض تقرير لجنة الخبراء التى تم تشكيلها لفحص وتقييم أملاك المتهمين.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال زكريا عزمى، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، حيث قررت المحكمة إدخال زوجة عزمى فى القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها.

وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته، غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

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مصر 365