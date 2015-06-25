وزير الرى: جارٍ التفاوض مع الشركات المُنفذة لدراسات سد النهضة

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إنه جارٍ التوافق مع الشركتين المرشحتين لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.

وأضاف، فى بيان له مساء أمس، بشأن موقف العروض الفنية للمكاتب الاستشارية بخصوص الدراسات المقترحة لسد النهضة الإثيوبى، أنه جارٍ التوافق على بعض التفاصيل الفنية، وذلك بناءً على طلب الشركات المنفذة تمهيداً للاجتماع المقرر انعقاده فى القاهرة خلال الفترة من 1 : 3 يوليو 2015.

يذكر أن الشركات المنفذة للدراسات طلبت مهلة زمنية لتسليم العرض الفنى المعدل، انتهت الاثنين الماضى.

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