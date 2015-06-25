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استجابة لليوم السابع.. التضامن بالإسكندرية تتكفل بمعاش لـ"الحاجة روحية"

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استجابة لليوم السابع.. التضامن بالإسكندرية تتكفل بمعاش لـ"الحاجة روحية" استجابة لليوم السابع.. التضامن بالإسكندرية تتكفل بمعاش لـ"الحاجة روحية"
استجابت وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية للقصة الإنسانية التى نشرت بجريدة "اليوم السابع" بعنوان "الحاجة روحية: ببيع بلاستيك قديم فى أسواق الإسكندرية عشان ألاقى لقمة العيش.. وعايشة فى وسط كوم زبالة.. ونفسى فى شقة أسكن فيها ومعاش أعيش بيه مع أولادى وأحفادى".

وتواصل مكتب محمد عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بمراسلة "اليوم السابع" بالمحافظة للوصول للحالة الإنسانية، وعمل بحث اجتماعى لإمكانية توفير لها معاش يكفى احتياجاتها مع أسرتها.

- الحاجة روحية: ببيع بلاستيك قديم فى أسواق الإسكندرية عشان ألاقى لقمة العيش.. وعايشة فى وسط كوم زبالة.. ونفسى فى شقة أسكن فيها ومعاش أعيش بيه مع أولادى وأحفادى
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