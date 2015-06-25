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الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية بمنطقة الكاف

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الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية بمنطقة الكاف الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية بمنطقة الكاف
تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب التونسية من الكشف عن خلية إرهابية بمنطقة الكاف التونسية تتكون من ستة عناصر، من بينهم عنصران رئيسيان يتوليان استقطاب العناصر التكفيرية وإلحاقها بالعناصر الإرهابية الفارة بجبال الكاف.

وأوضحت الداخلية التونسية، فى بيان مساء الأربعاء، أن العنصرين المذكورين توليا فى مناسبات سابقة توفير المؤونة والمعدات لعناصر إرهابية بجبال الكاف، كما سعت مؤخرا إلى إلحاق عناصر شبابية بهذه الجماعات الإرهابية.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن سعى بعض العناصر التكفيرية القيام بعمليات إرهابية تستهدف أمن وسلامة البلاد إلى جانب رصد ومراقبة أمنيين وعسكرى بنية استهدافهم.
>وتمت إحالة العناصر المشتبه فيهم للقضاء، الذى أمر بإيداع خمسة منهم فى السجن لثبوت تورطهم فى هذا الأمر.
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مصر 365