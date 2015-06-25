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أوقاف كفر الشيخ: إحياء ليالى رمضان وفق خطة الوزارة وتكريم الأئمة

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أوقاف كفر الشيخ: إحياء ليالى رمضان وفق خطة الوزارة وتكريم الأئمة أوقاف كفر الشيخ: إحياء ليالى رمضان وفق خطة الوزارة وتكريم الأئمة
أكد الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أن برنامج إحياء ليالى شهر رمضان يسير وفق الخطة التى رسمتها الوزارة.

وأشاد الفقى بحرص الأئمة على التواجد بمساجدهم إلى ما بعد صلاة القيام، مؤكدا أن المديرية ستحتفل بغزوة بدر وليلة القدر فى مسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ وسيحضر الاحتفالين الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ والقيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من قيادات الدعوة بالمديرية.

وقال الفقى إن هناك تنسيقا تاما بين الأوقاف والأزهر من خلال الملتقيات الفكرية التى تعقد بالمساجد الكبيرة فى القرى والمدن.

وأضاف الفقى سيتم اختيار الأئمة المتميزين فى كل إدارة وكذا اختيار المدير المثالى، وذلك عقب الانتهاء من شهر رمضان وعلى ضوء معدلات الأداء وتنفيذ البرنامج الرمضانى.

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مصر 365