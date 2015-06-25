طلاب الثانوية بالشيخ زويد يشيدون بتصريحات الرئيس حول استثنائهم فى المجموع

أشاد طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم من مناطق الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدراسة منح طلاب سيناء استثناء 5% فى مجموع الثانوية العامة، نظراً للظروف الاستثنائية التى يمرون بها، وهو ما أعلنه خلال لقاء إفطار الأسرة المصرية.

وأكد الطلاب، من أبناء مناطق الشيخ زويد ورفح، أنهم مروا بظروف صعبة خلال هذه الفترة، وأن تصريحات الرئيس أثلجت صدورهم.

وقال عددًا من أولياء الأمور بمنطقة الشيخ زويد، إنهم أرسلوا برقيات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، تضمنت مناشدات أن يتم استثنائهم فى المجموع .

وقال إسماعيل محمد إسماعيل أحد أولياء الأمور بحى الكوثر بالشيخ زويد، لا أحد ينكر فى العالم بأثره أن منطقتنا هذه تشهد إجراءات استثنائية على النطاق الأمنى فى محاربة الإرهاب، بعملياته الخسيسة المستهدفة للأبرياء، مما جعلنا نتحمل ما لا طاقة لنا به من متاعب والآم، فضلاً عن مشاعر الخوف والرعب لما يمكن أن يحدثه هذا الإرهاب البغيض مع كل صباح يطل علينا يوميًا، وتعثر الدراسة لعدم إمكانيـة وصول المعلميـن لمدارسهـم، وانقطــاع دائم للمرافق العامـة وخاصة الكهرباء والاتصــــالات ودوى الانفجارات المتتالى وسماع تبادل إطلاق النار، كل ذلك أثر سلبيًا على العملية التعليمية وتحصيلنا الدراسى.