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4 أغسطس.. نظر دعوى إلغاء قرار وزير الرى بوقف ربط نهرى النيل والكونغو

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4 أغسطس.. نظر دعوى إلغاء قرار وزير الرى بوقف ربط نهرى النيل والكونغو 4 أغسطس.. نظر دعوى إلغاء قرار وزير الرى بوقف ربط نهرى النيل والكونغو
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من عصام الديب المحامى وكيلا عن إبراهيم الفيومى، والتى تطالب بإلغاء قرار وزير الرى بوقف ربط نهر النيل بنهر الكونغو، بجلسة 4 أغسطس المقبل .

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 58557، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الرى، وذكرت أن وزير الرى ألغى قرارًا صادرًا بربط نهر النيل بالكونغو، وهو ما يؤثر على الأمن القومى المصرى، كما أضافت الدعوى أن الدراسات أكدت على الاستفادة العظمى من ربط نهر النيل بالكونغو.

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مصر 365