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السعودية تؤكد: عقد الأسلحة الفرنسية إلى لبنان لا يزال سارياً

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السعودية تؤكد: عقد الأسلحة الفرنسية إلى لبنان لا يزال سارياً السعودية تؤكد: عقد الأسلحة الفرنسية إلى لبنان لا يزال سارياً
أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم الاربعاء، فى باريس أن العقد الفرنسى السعودى لتسليح الجيش اللبنانى لا يزال ساريا وفق الجدول المحدد ولم يتم وقف العمل به.

وصفقة الأسلحة الفرنسية ممولة من وتبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار وتهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبنانى.

وقال الجبير ، فى مؤتمر صحافى مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس "هناك اتفاق، وليس هناك تجميد. هناك جدول محدد للدفع، وكل شيء يتواصل بشكل طبيعي، وليس هناك اى تغيير".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن تجميد فى سداد ما هو متفق عليه فى العقد.

ووفق مصدر دبلوماسى فان "المرحلة الاولى يجرى تنفيذها، اما السؤال المطروح فيتعلق بالمراحل الاخرى: الاتفاق لم يلغ ولم يفسخ. والامر متعلق بطلب سعودى لاسباب سياسية، لان المملكة السعودية صارمة جدا فى ان تصل تلك المعدات الى الجيش اللبنانى وحده ليستفيد منها اللبنانيون كافة".

وتابع ان "السعوديين يريدون ضمانات الا تصل تلك المعدات الى قوة اخرى"، مضيفا "نحن نعمل من اجل ان نضمن ذلك. العمل سيتواصل ونحن واثقون من ان البرنامج سيطبق بمراحله كافة".

تسلم الجيش اللبنانى فى أبريل الدفعة الاولى من الاسلحة الفرنسية بموجب الهبة السعودية.
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مصر 365

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