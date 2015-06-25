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مبعوث الأمم المتحدة محذراً: اليمن بات على بعد خطوة من المجاعة

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مبعوث الأمم المتحدة محذراً: اليمن بات على بعد خطوة من المجاعة مبعوث الأمم المتحدة محذراً: اليمن بات على بعد خطوة من المجاعة
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أن اليمن بات على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة .

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية أن المبعوث الدولى أكد - فى تصريحات للصحفيين عقب جلسة مغلقة عقدها اليوم مجلس الأمن الدولى - أن جميع أطراف النزاع فى اليمن مسئولون عن المعاناة الراهنة للشعب اليمنى.

وأشارالمبعوث الدولى إلى فشل الجولة الأخيرة من محادثات جنيف فى التوصل إلى اتفاق فى اليمن ..قائلا "على الرغم من هذا الإخفاق ، فإن هناك أرضية مشتركة تبدو فى الأفق يمكن البناء عليها".

وطالب بضرورة إقرار هدنة إنسانية خلال شهر رمضان ، بحيث تكون خطوة أولى نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار فى اليمن يخضع لآلية مراقبة دولية محايدة .
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