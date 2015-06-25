الملك سلمان يعفى رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع من منصبه

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عزيز خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور رياض بن كمال بن خضر نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع من منصبه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" نص الأمر الملكى على: بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 2 / 6 / 1434 هـ ، يعفى معالى الدكتور رياض بن كمال بن خضر نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع من منصبه".

وشدد الأمر الملكى الصادر اليوم الأربعاء، على أن يبلغ القرار للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .