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الداخلية التونسية تعلن عن ضبط خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر

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الداخلية التونسية تعلن عن ضبط خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر الداخلية التونسية تعلن عن ضبط خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر
أعلنت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها أمس الاربعاء عن كشف خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر بجهة الكاف شمال غرب البلاد.

وقال البيان " تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للمصالح المختصّة فى عملية نوعية من كشف خلية إرهابية بجهة الكاف تتكون من ستة عناصر من بينهم عنصران رئيسيان يتوليان استقطاب العناصر التكفيرية وإلحاقها بالعناصر الإرهابية الفارة بجبال الكاف،بحسب اذاعة موزاييك اف ام التونسيةِ.

وأضاف البيان " بيّنت الأبحاث أنّ العنصرين المذكورين توليا فى مناسبات سابقة توفير المؤونة والمعدّات لعناصر إرهابية بجبال الكاف، كما سعت مؤخّرا إلى إلحاق عناصر شبابية بهذه الجماعات الإرهابية.

وتابع البيان" كشفت الأبحاث عن سعى بعض هذه العناصر التكفيرية القيام بعمليات إرهابية تستهدف أمن وسلامة بلادنا إلى جانب رصد ومراقبة أمنيين وعسكرى بنيّة إستهدافهم. وتمّت إحالة العناصر المشتبه فيها على أنظار العدالة حيث تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن فى شأن خمسة منهم".

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الارهاب بدءا من عام 2011 سقط العشرات من الجنود والأمنيين فى هجمات مباغتة ومسالك مفخخة بألغام تقليدية.

وكان الهجوم على متحف باردو فى تونس فى شهر مارس الماضى هو الاكثر دموية حيث اودى بحياة اكثر من 21 سائحا اجنبيا.
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