حظك اليوم الخميس 25 – 6 - 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 25 – 6 - 2015
من الأشياء التى تجلب الحظ لمولود برج الحمل أفضل مساء هو الأربعاء، وأفضل الأوقات 8 صباحا أو مساء أسعد الأيام 8 و19 و25 من الشهر اللون المفضل الأحمر والأبيض والياقوت هو حجرك الكريم والجاذبية فى الشعر والشريك المناسب من برج الحمل أو الأسد.
توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية
> القلب الذهب بكل أشكاله هو ما يتفاءل به مولود برج الحمل.
2-حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء هو الجمعة وأسعد الأوقات بين الساعة السابعة والثامنية والأيام المناسبة لك 17 و18 من كل شهر واللون المفضل هو الأخضر والحجر الكريم هو الزمرد وشريكك من أبراج العذراء والجدى والعقرب.
توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين
>مولود برج الحمل يتفاءل عندما يرى أى قطعة نقود صغيرة
3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء هو مساء الأحد وأسعد الأوقات الواحدة ظهرا والأيام المناسبة 10 و12 24 من كل شهر ولونك المفضل هو البرتقالى والأزرق وحجرك الماس والجاذبية فى صوتك وضحكتك أما شريكك فمن برج الحمل أو القوس.
توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين
>القطع الذهبية تثير انتباهك ولهذا تتفاءل بها .
4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء الأربعاء وأسعد الأوقات الساعة 6 أو 10 مساء والأيام المناسبة 14 و17 و21 واللون المفضل هو الأصفر والبنفسجى والجاذبية لديك تأنى من المظهر والهيئة وشريكك من مواليد الأسد الجوزاء أو العقرب.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
> تتفاءل دوما بزجاجة عطر من أى نوع فهذا يدل على حبك للمظهر.
5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الخميس 25 – 6 - 2015
> أفضل مساء هو الأحد وأسعد الأوقات 8و15 و23 من الشر واللون المفضل والسماوى والحجر المناسب لك اوبال والجاذبية فى ابتسامتك الراضية وحبك الكبير من مواليد برج الجوزاء أو الدول أو الحوت.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>بالرغم من أن الكثيرين لا يتفاءلون بها حساسهم بعدم الحياة إلا أنك تتفاءل بالزهور الجافة هذا اختيارك وما يقوله لك برجك.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء هو الأربعاء وأسعد الأوقات بين الخامسة والسابعة مساء وأسعد الأيام 13 و19 و28 من الشهر واللون المفضل الرمادى والحجر هو الياقوت وجاذبيتك فى طريقتك فى التعبير وحبك الكبير من مواليد برج الميزان والحمل.
توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>طبيعة برج العذراء المحبة والمتلهفة على الحب يتفاءل بالدلة المزدوجة
7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء هو الاثنين وأسعد الأوقات الرابعة ظهرا، وايامك المناسبة من الشهر 5 و 13 و28 واللون المفضل الأزرق والحجر هو اللؤلؤ والجاذبية فى قوامك وحبك الكبير من مواليد برج العقرب والجدى.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>عندما تشاهد قطعة من الفضة فأن يومك يكون سعيدا وتشعر بالتفاؤل الحقيقى.
8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء هو الخميس وأفضل الأوقات العاشرة مساء وأسعد أيامك فى الشهر 3 و 8 و 14 واللون المفضل هو أحمر وحجرك الكريم من التوباز وجاذبيتك فى نظرتك وحبك الكبير من مواليد برج العقرب والحوت.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية
> التميمة التى على شكل جعران هى من تتفائل بها وتحتفظ بالعديد منها.
9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء الأحد والخميس وأسعد الأوقات السادسة مساء وأفضل الأيام 8 و 24 و23 من الشهر واللون المفضل هو الأسود ومعدنك المفضل هو الذهب وجاذبيتك فى شخصيتك وحبك من مواليد أبراج الحمل والأسد والحوت .
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>تتركز عيناك دائما على الشىء الجميل ولكنك اخترت دوما حدوة الحصان كى تتفاءل بها.
10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء هو الأربعاء وأفضل الأوقات الرابعة وأسعد الأيام 8 و 14و12 من الشهر اللون المفضل الأصفر والأسود والحجر الكريم هو اللؤلؤ والجاذبية فى عينيك وشريكك من برح الحوت والثور والعذراء .
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين
>تسعدك كثيرا الدبلة الفضة وتكون التميمة التى تتفاءل بها .
11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء هو الاثنين وأسعد الأوقات فى التاسعة مساء وأسعد أيامك 12 و10 و14 من الشهر واللون المفضل البنى والرصاصى والروز وحجرك الكريم هو اللؤلؤ وجاذبيتك فى شخصيتك وحديثك وصوتك وحبك الكبير من أبراج السد والجوزاء والدلو والسرطان.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>تفاؤلك يبدأ إذا ما سمعت صوت الكروان وهو يغرد .
12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 25 – 6 - 2015
>أفضل مساء هو مساء الخميس وأسعد الأوقات العاشرة مساء وأسعد الأيام 7 و13 و24 من الشهر واللون المفضل الأزرق والبنى والأسود والحجر الكريم هو الماس والفيروز وجاذبيتك فى ابتسامتك وشريكك من مواليد العقرب والجدى والسرطان والقوس.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>مولود برج الحوت دائما يتفاءل بحلية على شكل ثعبان.