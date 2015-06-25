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5 نصائح لصيام صحى بدون عطش

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5 نصائح لصيام صحى بدون عطش 5 نصائح لصيام صحى بدون عطش
كل شخص لديه بعض العادات التى اعتاد عليها منذ الصغر فى الصيام والإفطار فى شهر رمضان المبارك، ومنها عادات صحيحة وأخرى خاطئة.. وحول هذا أرسلت قارئة تسأل عن أهم العادات الصحية والتى ينصح بالقيام بها أثناء شهر رمضان المبارك.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة رهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح الصحية والعادات الغذائية التى يجب فعلها فى شهر رمضان المبارك، ومنها:
>1- الإكثار من تناول الماء، وذلك بمعدل مرة كل ساعة من المغرب إلى الفجر، وفى كل مرة عليك تناول كوب كبير من الماء.
>2- يوميا احرص على وجود طبق من السلطة الخضراء الطازجة فى الإفطار والسحور، وينصح بوضع الخيار والطماطم والجرجير والجزر والخس.
>3- استبدل الحلويات الغنية بالدهون والسكريات بالفواكه كالبطيخ أو الكنتالوب، كما أن هذين النوعين من الفواكه يساعدان على مقاومة الشعور بالعطش، لأنهما يحتويان على نسبة عالية من الألياف والماء.
>4- كما ينصح بالاهتمام بتناول 3 تمرات عند سماع أذان المغرب.
>5- ابدأ إفطارك بطبق من الشوربة الدافئ.

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مصر 365