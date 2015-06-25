621 مسافرًا يعبرون بين مصر وقطاع غزة عبر معبر رفح فى اليوم الثانى لتشغيله

أعلن مصدر مسئول فى معبر رفح، أن إجمالى عدد العابرين للمعبر فى اليوم الثانى لتشغيله، الأربعاء، بلغ 621 فردًا بين مصر وقطاع غزة، حيث وصل إلى البلاد من قطاع غزة 468 فردًا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 153 فردًا.

ومن جهة أخرى، تم إدخال عدد 46 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة من المعونة القطرية لإعادة إعمار غزة طبقًا للتنسيق مع الجانب المصرى على توفير مواد البناء وإدخالها إلى القطاع عن طريق ميناء رفح البرى منها عدد 28 شاحنة أسمنت أقلت 2030 طنًا، و18 شاحنة من الزلط أقلت 615 مترًا مكعبًا لتلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يستأنف تشغيل المعبر فى الساعة التاسعة من صباح اليوم أمام حركة عبور المسافرين.

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