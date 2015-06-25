أرقام في الجول – تعرف على ما فعله رمضان أمام بتروجيت.. ' الحل لمشاكل الأهلي '

الحل لمشاكل الأهلي في وسط الملعب أمام بتروجيت تمثل في لاعب لم يتمم الـ18 من عمره بعد واسمه رمضان صبحي.

رمضان صبحي وصلته الكرة من زميل له 48 مرة. وهو رقم ضخم يعكس كم يتواجد دوما اللاعب الواعد كحل لرفاقه.

أماكن تحرك رمضان صبحي كانت ممتازة أيضا، في كل أرجاء الملعب تقريبا. بعرضه وفي عمقه، وفي منتصفه وعلى حدود منطقة الجزاء بل وداخلها، وهو ما يدل على الفاعلية التي يقدمها:

دقة تمريرات رمضان صبحي بلغت 80%.

واسترجع رمضان صبحي وهذا أمر مهم الكرة لرفاقه 7 مرات. كما حال دون وصول تمريرة بين لاعبي بتروجيت 4 مرات.

فقط الرقم الذي يحتاج رمضان لعلاجه هو فقدان الكرة إذ فقدها 22 مرة، منها 13 تحت ضغط الخصم. وهو معدل أكبر من الطبيعي الذي يبلغ 17 مرة.