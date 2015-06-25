5 أرقام حققها الزمالك بعد الفوز على المقاولون

ليس فقط حصد الزمالك أكثر عدد من النقاط في موسم واحد بالدوري المصري بعد الفوز على المقاولون.. لكن الفوز بثلاثية نظيفة حمل معه خمسة أرقام جديدة للفريق الأبيض.

انتصر الزمالك بثلاثية سجل منها أحمد عبد عبد الملك هدفين ومحمد كوفي هدفا.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام حققها الزمالك بعد الفوز على المقاولون.

- النقطة 77 والمشاركة الإفريقية

ضمن الزمالك المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعد الوصول للنقطة 77، إذ يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني للبطولة.

ولن يستطيع إنبي صاحب المركز الثالث تخطي النقطة 74 إذا ما فاز في مبارياته الثلاثة المتبقية وبهذا يضمن الزمالك العودة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد وجوده في كأس الكونفدرالية الموسم الجاري.

- الثنائي الأخطر

شاهد الأهداف

بات الزمالك يجمع بين صفوفه الثنائي الذي صنع أكثر عدد من الأهداف في الدوري المصري في وجود أيمن حفني وأحمد عيد عبد الملك وكلاهما صنع تسعة أهداف.

ولا يضم فريق واحد في الدوري المصري لاعبين فقط صنعا 18 هدفا لفريقهم.

ويتصدر قائمة أفضل صانعي أهداف الدوري المصري أحمد تمساح ب12 صناعة هدف هذا الموسم.

- أحمد عيد

سجل أحمد عيد لأول مرة هدفين للزمالك في مباراة واحدة من إجمالي تسعة أهداف أحرزها في مسيرته بالقميص الأبيض.

وقال عيد عقب المباراة إنه سجل 83 هدفا في الدوري المصري .. لكن الإحصائيات تؤكد أن عيد أحرز تسعة أهداف بقميص أسوان و46 هدفا بقميص حرس الحدود بخلاف أهداف الزمالك بإجمالي 64 هدفا.

لكن قائمة الزمالك الحالية تضم فقط أحمد عيد هو أكثر لاعب سجل أهدافا في الدوري المصري.

الإحصائية عبر موقع د. طارق السعيد

- النقطة 77

اقترب الزمالك من حصد لقب الدوري إذ يحتاج فقط لسبعة نقاط من أجل التتويج باللقب رقم 12 ويتبقى له ست مباريات.

- الشناوي

أنقذ أحمد الشناوي مرمى الزمالك من ركلة جزاء لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 16 هذا الموسم.

اهتزت شباك الشناوي ست مرات في 22 مباراة بنسبة إجادة تصل إلى 73%.

والشناوي بشكل عام لعب في الدوري المصري 81 مباراة منها 42 مواجهة خرج بشباك نظيفة بنسبة إجادة 51.9%.