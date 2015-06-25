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أرقام في الجول – عيد القديم يعود للزمالك

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أرقام في الجول – عيد القديم يعود للزمالك أرقام في الجول – عيد القديم يعود للزمالك

بعد هبوط مستوى أحمد عيد في مباراة بتروجيت، عاد النجم المخضرم للتألق أمام المقاولون العرب بحسب ما تظهره الأرقام والإحصائيات الخاصة باللقاء.

أحمد عيد في مباراة بتروجيت تسلم الكرة من رفاقه 23 مرة فقط. كانت نسبة نجاحه في التمرير الصحيح 69%.

هذه الأرقام كانت أقل من المعدلات الطبيعية لأحمد عيد عبد الملك.

لكن أمام المقاولون العرب تغير الحال واستعاد أحمد عيد حيويته.

أحمد عيد أمام المقاولون العرب تسلم الكرة 36 مرة.

دقة تمريرات أحمد عيد أمام المقاولون كانت 84%.

وتمريرات أحمد عيد الطولية كانت ناجحة بنسبة 100% في المرات الثلاث التي نقل فيها اللعب للزمالك من الخلف للأمام بكرة مباشرة.

وسدد أحمد عيد على المرمى 3 مرات. وسجل هدفين.

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