طاريق يحيى: أفاوض الصقر للعودة من الاعتزال .. وألعب بالصف الثالث مع الإسماعيلي

اعترف طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي بمفاوضته أحمد حسن نجم منتخب مصر المعتزل للعودة للملاعب مرة أخرى في صفوف الدراويش الموسم المقبل.

واعتزل الصقر في نوفمبر 2013 وتولى منصب مدير الكرة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة شوقي غريب. وكان قد أعلن عبر تصريحات إذاعية أن طارق يحيى فاوضه للعودة للملعب.

وعلق يحيى عقب التعادل مع الداخلية يوم الأربعاء قائلا: "أحتاج الموسم المقبل للاعبين من أصحاب الخبرة للعب في صفوف الفريق من أجل تدعيم الثغرات".

وأضاف "لن أجد أفضل من أحمد حسن وخبرته وروحه في الملعب لتضيف في وسط ملعب الدراويش الموسم المقبل".

وأشار يحيى إن وصول فريقه لهذه الحصيلة من عدد النقاط والترتيب أمر جيد بعد احتلاله الترتيب الخامس برصيد 52 نقطة رغم خصم ست نقاط من الفيفا.

وأشار "أعاني من بداية المسابقة .. الفريق لم يخضع لفترة إعداد جيدة ويكفي أنه لم يلعب إلا مباراة ودية واحدة".

وتابع "اللاعبون بدون لياقة تسعفهم في هذا الموسم الطويل وهدفنا المربع الذهبي .. لكن أعذر اللاعبين على الإجهاد والإصابات الذي ضرب بعد الأسماء المؤثرة".

وأكد "مستمر مع الإسماعيلي إذا نجح المسؤولون في إنهاء تعاقدات قوية تليق بالإسماعيلي الذي لا يجب أن يحتل المركز الخامس أو السادس".