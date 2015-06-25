كرة يد - الزمالك يواصل التدعيم بلاعب الأهلي الأسبق

نجح فريق الزمالك لكرة اليد في تدعيم صفوفه بالصفقة الثامنة هذا الموسم بضم مصطفى السيد لاعب الأهلي السابق ونجم طلائع الجيش في الموسم الماضي.

وكان أيمن صلاح المدير الفني للزمالك قد نجح في التعاقد مع سبعة لاعبين هذا الصيف ليدخل بهم الموسم المقبل باحثا عن العودة لكأس العالم للأندية وفقا لما صرح به لـFilGoal.com.

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وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي الحصول على توقيع مصطفى السيد ليبدأ مع الفريق الموسم الجديد في أكتوبر المقبل.

وفي ذات السياق، جدد الزمالك تعاقده مع راني نوار لمدة موسم إضافي بعد رغبة أيمن صلاح في الحفاظ على اللاعب الذي أجاد في الموسم المنقضي.