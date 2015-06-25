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كرة يد - أيمن صلاح: بنسبة 75 % سيعود الأحمر للزمالك يوم 30 يونيو

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كرة يد - أيمن صلاح: بنسبة 75 % سيعود الأحمر للزمالك يوم 30 يونيو كرة يد - أيمن صلاح: بنسبة 75 % سيعود الأحمر للزمالك يوم 30 يونيو

أكد أيمن صلاح المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد على أنه واثق من قدرته على إقناع أحمد الأحمر نجم المصري في العودة إلى الفريق يوم 30 يونيو الجاري.

وكان أيمن صلاح قد اختص FilGoal.com بمفاوضته لأحمد الأحمر وتفاصيل اجتماعه الأول مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح لموقع الزمالك الرسمي يوم الأربعاء: "هناك اجتماعا حاسما مع الأحمر يوم 30 يونيو لاتخاذ قرار نهائي بشأن عودته للزمالك أم لا".

وأضاف "أنا على يقين من نجاحي في إقناع الأحمر بالعودة للزمالك بنسبة تفوق الـ75%".

وتألق الأحمر مع الزمالك في عصره الذهبي الذي وصل إلى كأس العالم للأندية ثلاث مرات قبل أن يخوض فترة احتراف في الجيش القطري ومنه إلى فلنسبرج الألماني وتُوج معه بكأس ألمانيا.

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فيديو اليوم السابع

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