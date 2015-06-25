انطلاق مسابقة جائزة القرآن باختبار 6 متسابقين

انطلقت الدورة التاسعة عشرة للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التابعة لجائزة دبي للقرآن، مساء أمس الاربعاء، في غرفة تجارة وصناعة دبي، باختبار 6 متسابقين، أمام لجنة تحكيم دولية، وهم: الاندونيسي عبدالرحيم جونو، والفاتح الرحيمة من السودان، وليث الكندي من سلطنة عمان، والطاجيكي سيف الله خاليقوف، والبوركيني واتارا سريكي، بالإضافة إلى سنجار خالد، من ساحل العاج، وجميعهم يقرأ برواية حفص، أشهر الروايات القرآنية.

وترعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية فعاليات الجائزة للعام الرابع على التوالي انطلاقاً من ثوابت رئيسية مهمة تقوم على ضرورة المساهمة في رفع مستوى الاهتمام العالمي بالقرآن الكريم وحفظه ومدارسة علومه.

وقال صالح زاهر صالح المدير العام للمؤسسة إن الأخيرة تنظر باهتمام كبير إلى الجائزة التي تعد من أهم المسابقات العالمية التي تقام في عصرنا الراهن لتحفيز الشباب المسلم والناشئة من الجنسين على حفظ كتاب الله تعالى وتداول علومه من ترتيل وتجويد وتفسير، مبيناً أن المشاركات المتنوعة للمشاركين من شتى دول العالم جعلها حدثاً مهماً في رمضان يستوجب الدعم والرعاية.