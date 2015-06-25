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العثور على جثتى شابين مجهولى الهوية على شاطئ البحر بمدخل السلوم

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العثور على جثتى شابين مجهولى الهوية على شاطئ البحر بمدخل السلوم العثور على جثتى شابين مجهولى الهوية على شاطئ البحر بمدخل السلوم
أعلنت مديرية أمن مطروح، فى بيان صحفى منذ قليل، عن العثور على جثتين لشابين مجهولى الهوية ويرجح أن يكونا سودانيين.

تبلغ لقسم شرطة السلوم بالعثورعلى جثتين مجهولتى الهوية على شاطئ البحر بمدخل مدينة السلوم، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثتين المعثور عليهما الأولى لشاب فى العقد الثالث من العمر اسود البشرة يرتدى بنطلونًا أسود ويرتدى تحته "شورت" أزرق وحذاء عبارة عن كوتش أبيض وعثر بجواره على قميص أبيض فى أزرق وفانلة بيضاء.

والجثة الثانية لشاب فى العقد الثالث من العمر أسود البشرة يرتدى "ترنج" أسود فى أزرق ويرتدى تحته "شورت" أحمر وشراب رصاصى اللون وفردة حذاء بنية اللون، ولايوجد بهما أية إصابات ظاهرية ولم يتم العثور على أية متعلقات تدل على شخصيتهما ويرجح أن يكون سودانيى الجنسية.

تم نقل الجثتين والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى السلوم المركزى تحت تصرف النيابة، وتكليف فرع الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة ورفع بصمات المجنى عليهما وتم النشر عن الجثتين بأوصافهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى السلوم.

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مصر 365