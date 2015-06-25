"التجمع": القائمة الموحدة لن تتشكل بسبب تعدد الاتجاهات والأيدلوجيات

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن المبادرات التى تطلقها بعض الأحزاب لتشكيل قائمة انتخابية موحدة أو المشاورات التى تتم بالفعل بين الأحزاب وبعضها تشير إلى أنه فى نهاية الأمر سيتم تشكيل أكثر من قائمة انتخابية لصعوبة توافق الأحزاب باختلاف أيدلوجياتها وتوجهاتها.

وأضاف "عبد العال" لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما طالب الأحزاب بالاصطفاف الوطنى فهم البعض ذلك بضرورة أن تكون هناك قائمة انتخابية موحدة، وما هو مقصود اتفاق سياسى وليس بالضرورة انتخابيًا، موضحًا أن حزبه سيدعم القائمة التى تضم أكثر القوى السياسية التى يحترمها من تحالف 30 يونيو بعيدًا عن الأحزاب ذات المرجعية الدينية.

وأكد عبد العال أنه لا يوجد اتفاق بين حزبه وأى من التحالفات أو القوائم المتواجدة حاليًا بشكل نهائى، مشيرًا إلى أن التحالف الانتخابى الحقيقى سوف يكون واضحًا بعد صدور قوانين الانتخابات قائلا "من السهل أن تطلق مبادرة لتوحيد الصف ولكن من الصعب توفير شروط وعوامل نجاحها".

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