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الجامعة العربية تدين العملية الإرهابية ضد السفير الإماراتى فى مقديشيو

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الجامعة العربية تدين العملية الإرهابية ضد السفير الإماراتى فى مقديشيو الجامعة العربية تدين العملية الإرهابية ضد السفير الإماراتى فى مقديشيو
أعرب الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانة جامعة الدول العربية الكاملة والقوية للهجوم الإرهابى الذى قامت به حركة شباب المجاهدين الإرهابية والذى استهدف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصومال مساء الأربعاء، فى مقديشيو، والذى أسفر عن وقوع 12 ضحية من الأبرياء وأعداد من الجرحى.

وأشار الأمين العام حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبه مساء اليوم الخميس، إلى الجهود الحثيثة التى تقوم بها دولة الأمارات العربية لصالح دعم الجيش الصومالى الوطنى ومساندة مؤسسات الدولة الصومالية على الرغم من مخاطر الإرهاب، وتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا والصومال حكومة وشعبًا، وتمنى سرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية للتصدى للإرهاب فى الصومال، واستعادة دور مؤسسات الدولة الصومالية، وتحقيق الاستقرار والأمن فى القرن الأفريقى والعالم العربى وأفريقيا.

حركة الشباب الصومالية تتبنى الهجوم على مقر المخابرات والأمن فى مقديشيو

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