رئيس مجلس الدولة الأسبق: تحصين البرلمان يخالف أبسط القواعد الدستورية

قال المستشار محمد يحيى الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستورى، إن تحصين البرلمان أمر مرفوض لأنه يخالف أبسط القواعد الدستورية ولا يختلف كثيرا عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ"اليوم السابع" أن عملية تحصين البرلمان يعتبر نوعا من التحايل الباطل على المشروعية القانونية والدستورية، وهو أمر غير مسبوق لأنه يعطل أحكام المحكمة.

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