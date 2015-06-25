بالصور.. حملة أمنية مكبرة تداهم المحلات بميدان عمان بالدقى

قامت شرطة المرافق بالجيزة بحملة على ميدان عمان بمنطقة الدقى وقامت بتحرير عدة محاضر للمخالفين، قاد الحملات العميد ياسر عبد الحكيم مفتش مباحث الجيزة والعقيد خالد كامل نائب مأمور قسم الدقى.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط عددا من الكراسى من 10 مقاهٍ ممتدة نحو الشارع وتعوق حركة المرور، فضلا عن تحرير محاضر بروز لواجهات بعض المحال التجارية المخالفة.

>

>

جانب من الحملة



>

سيارات الازالة



>

حملة بشارع عمان



>

القوات تصادر البضائع