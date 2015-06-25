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طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم الإستاتيكا والجيولوجيا وعلم النفس

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طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم الإستاتيكا والجيولوجيا وعلم النفس طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم الإستاتيكا والجيولوجيا وعلم النفس
يؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة ضمن نظامها الحديث، امتحان مواد الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والجيولوجيا والعلوم البيئية، بالإضافة إلى مادة علم النفس والاجتماع لطلاب شعبة الأدبى، حيث تبدأ اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة ظهرا، على أن يختبر طلاب النظام القديم فى مادة الجبر والهندسة الفراغية.

قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم وصل قرابة الـ500 ألف طالب وطالبة موزعين على لجان الثانوية العامة الـ1540 لجنة.


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