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ألفيش لميسي: لا تتغير أبدا لأن هذا ما يجعلك ظاهرة

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ألفيش لميسي: لا تتغير أبدا لأن هذا ما يجعلك ظاهرة ألفيش لميسي: لا تتغير أبدا لأن هذا ما يجعلك ظاهرة

وجه دانييل ألفيش لاعب منتخب البرازيل وبرشلونة رسالة لزميله في الفريق الكتالوني ليونيل ميسي في عيد ميلاده مطالبا إياه بعدم التغير إلا للأفضل.

واحتفل ميسي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بعيد ميلاده الثامن والعشرين، حيث يتواجد حاليا رفقة منتخب بلاده الأرجنتين في تشيلي لخوض منافسات كوبا أمريكا.

ونشر ألفيش رسالة لميسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا:"أود أن أستغل تلك الفرصة لأتمنى لك عيد ميلاد سعيدا".

وتابع"لقد كان من دواعي سروري إنني شاركتك العديد من اللحظات الجيدة، لقد قابلتك كفتى صغري، وبعد ذلك أصبحت الشخص الرائع الذي أنت عليه الآن".

وأضاف"لا تتغير أبدا، وإذا حدث ذلك فيجب أن يكون للأفضل فهذا ما يجعلك مختلف وظاهرة".

وأتم"يمكنك أن تصطحبنا إلى حفلة شواء عندما نعود كلنا إلى برشلونة".

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