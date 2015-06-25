ليكيب: كاسياس ينتقل لتوتنام في حالة واحدة

مانشستر يونايتد يضم هوجو لوريس حارس مرمى توتنام، ديفيد دي خيا يرحل إلى ريال مدريد، وفي النهاية ينتقل إيكر كاسياس إلى السبيرز.

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريرا أفادت فيه بأن مانشستر يونايتد يرغب في ضم لوريس من توتنام مقابل 25 مليون يورو.

يأتي هذا في ظل رغبة الحارس الفرنسي في الانتقال لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما فشل توتنام في بلوغ المسابقة.

وحال رحيل لويس عن توتنام، فإن البديل المتاح للتعاقد معه سيكون هو إيكر كاسياس الذي يبدو أنه يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق الملكي بسبب احتمالية قدوم دي خيا.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن كاسياس يرغب في الانتقال إلى لندن حيث أنها تشابه العاصمة الإسبانية مدريد من حيث طبيعتها وأنه سوف يتأقلم على العيش فيها سريعا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه بالرغم من رغبة كاسياس في الانتقال لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه قد يقوم باستثناء حال موافقته على الانتقال لتوتنام.