الكشف عن مشغولات أثرية داخل حاوية تم ضبطها فى مايو الماضى بميناء دمياط

كشفت لجنة عليا من الآثار، تم انتدابها من قبل النيابة بدمياط، اليوم الأربعاء، وضمت الدكتور فتحى مصطفى من قطاع الآثار القبطية والإسلامية بالقاهرة، وأشرف محمود مدير عام آثار وجه بحرى وسيناء، بإشراف المستشار معتز مصطفى وكيل نيابة دمياط عن احتواء الحاوية التابعة لشركة "يوروانتك"عن 142 قطعة أثرية.

كان رجال جمارك ميناء دمياط، قد تمكنوا نهاية مايو الماضى من ضبط حاوية تحوى عددا من المشغولات الأثرية تتبع شركة يورو انتك، وبفحص مشمول الحاوية تبين أنها تضم 174 طردا – و50 طرد كرتون ورقى و3 كرتون شمع.

وبالفحص تبين أن الحاوية تحتوى على 79 قطعة مشغولات خزفية ومعدنية و38 قطعة مشغولات خشبية وتعود إلى العصر الإسلامى والقبطى والنصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 والمعدل بقانون 2010 .