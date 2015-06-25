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محافظ أسوان يفاجئ العاملين بوحدة صحية بـ"دراو"

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محافظ أسوان يفاجئ العاملين بوحدة صحية بـ"دراو" محافظ أسوان يفاجئ العاملين بوحدة صحية بـ"دراو"
فاجأ اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى العاملين بوحدة طب الأسرة بالقفطية التابعة لمركز دراو للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة بشكل متكامل، حيث وجه المحافظ لسرعة إجراء أعمال الصيانة لجهاز الأسنان الخاص بالوحدة.

كما تابع المحافظ عملية تطعيم الأطفال المترددين على الوحدة بصحبة أسرهم للحصول على التطعيم الإجبارى الذى يتم إعطاؤه للأطفال بصفة أسبوعية، وذلك داخل 146 وحدة صحية على مستوى المحافظة من خلال التطعيم ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال والغدة النكافية والحصبة الألمانية، كما تفقد أقسام الوحدة الصحية التى تضم تنظيم الأسرة، والأعمال الوقائية، بجانب التطعيمات الإجبارية التى تقدم لمختلف الأعمار السنية حتى سن عام ونصف.

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مصر 365