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زوجة محافظ الإسكندرية ترافقه فى افتتاح معرض للمشغولات اليدوية

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زوجة محافظ الإسكندرية ترافقه فى افتتاح معرض للمشغولات اليدوية زوجة محافظ الإسكندرية ترافقه فى افتتاح معرض للمشغولات اليدوية
رافقت الدكتورة أميرة أبو طالب زوجة محافظ الإسكندرية، زوجها هانى المسيرى، لافتتاح معرض مشغولات يدوية لإحدى جمعيات المنظمات المدنى التى ترأسها إيمان يونس، بمركز شباب الشلالات.

تفقد المحافظ وزوجته المعروضات، وحرص رواد المعرض على التقاط الصور التذكارية معهما.

يذكر أن الظهور المتكرر لزوجة محافظ الإسكندرية فى لقاءات رسمية وغير رسمية قد أثار جدلا واسعا بالإسكندرية، وخاصة فى لقاء المحافظ مع وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات وزيارتها لقصر ثقافة سيدى جابر والذى أثار موجة من الاستقالات بالمجلس الثقافى بالاسكندرية.

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مصر 365