"قبيلة العبابدة": الرئيس وعد بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام

قال الشيخ عبد المجيد عثمان، شيخ مشايخ قبيلة العبابدة بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدهم خلال لقائه مع ممثلى العمال والفلاحين والقبائل المصرية من مختلف المحافظات، على مأدبة الإفطار اليوم، الأربعاء، بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى 2015، لتحقيق الاستقرار المنشود والسير على خارطة الطريق.

وأضاف "الشيخ عثمان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس طالبهم بالاختيار الحر دون تأثير من أحد، والتمعن فى اختيار من يمثل باقى المجتمع فى البرلمان القادم، دون مجاملة لشخص بعينه.

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