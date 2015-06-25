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محافظ أسوان يتفقد أقسام مستشفى نصر النوبة وإنشاءات مدرسة التمريض

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محافظ أسوان يتفقد أقسام مستشفى نصر النوبة وإنشاءات مدرسة التمريض محافظ أسوان يتفقد أقسام مستشفى نصر النوبة وإنشاءات مدرسة التمريض
تفقد محافظ أسوان مصطفى يسرى اليوم مستشفى نصر النوبة المركزى وزار عيادة الرمد الجديدة التى أضيفت إلى المستشفى بأجهزة طبية حديثة، بتكلفة 1.5 مليون جنيه لتضم أجهزة لقياس النظر بالكمبيوتر وفحص قاع العين ومصباح سريع .

كما تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوى بمستشفى نصر النوبة حيث استمع لمطالب المرضى داخل القسم الذى يضم 14 جهاز غسيل كلوى بعد إضافة 8 أجهزة جديد .

وتفقد مصطفى يسرى أيضا مبنى الغسيل الكلوى الجديد الملحق بمستشفى نصر النوبة والمقام على مساحة 3000 م2 بإجمالى 3 أدوار، كما تفقده مبنى مدرسة التمريض الجديدة الجارى إنشاؤها أيضا وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية بمستشفى نصر النوبة والتى بلغت نسبة التنفيذ فيها حوالى 70 %، بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها بنهاية العام الحالى .

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مصر 365