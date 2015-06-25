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ضبط مجزر دواجن يعمل بدون ترخيص بالسويس

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ضبط مجزر دواجن يعمل بدون ترخيص بالسويس ضبط مجزر دواجن يعمل بدون ترخيص بالسويس
تمكن ضباط مباحث بالسويس اليوم، الأربعاء، من ضبط مجزر دواجن بدون ترخيص بأرض اللاجون يستخدم عبوات عليها بيانات مجزر آخر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وكان الرائد هشام الشيمى، رئيس مباحث التموين بالسويس، قد تلقى معلومات تفيد قيام صاحب مجزر بمزاولة نشاط الدواجن الحية بدون ترخيص، انتقلت حملة من مديرية التموين ومفشتى التموين المشار إليه للتأكد من صحة المعلومات وفحص المجزر.

وتبين صحة المعلومات حيث تأكد قيام المدعو "ح.ا.ع" صاحب المجزر بمزاولة نشاط ذبح الدواجن الحية بدون ترخيص من الجهات المعنية يسمح له بذلك بالمخالفة للقانون 453 لسنة 54 والمعدل بالقانون 359 لسنة 56 كما تبين قيامه باستخدام عبوات مدون عليها بيانات خاصة بمجزر آخر مما يعد غشًا تجاريًا بالمخالفة للقانون 281 لسنة 94، كما تم ضبط العبوات المخالفة وبالتنسيق مع الدكتور حسن الجعوينى مدير عام الطب البيطرى بالسويس، تم إرفاق تقرير فنى بيطرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة برقم 2342 لسنة 2015 جنح الجناين لتتولى النيابة التحقيق.
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مصر 365

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