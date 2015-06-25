مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية تضبط عاطلين قبل ترويجهما 21 كيلو بانجو

تمكن الرائد محمد النحال رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم، من ضبط عاطلين قبل ترويجهما كمية من نبات البانجو على عملائهما بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية لمكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام "محمد.ع.م" وشهرته محمد العجور 38 سنة عاطل ومقيم الملاك، و"إبراهيم.ع.ع" وشهرته إبراهيم أبو لويشى 35 سنة عاطل مقيم وادى الملاك، بترويج كمية من البانجو على عملائهما.

وتمكنت مأمورية، بعد إذن النيابة العامة، برئاسة الرائد محمد النحال، ومعاونه النقيب محمد الخطيب، بإشراف العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من عمل كمين للمتهمين وضبطهما بمنطقة كوبرى أبو عزباوى بوادى الملاك وبحوزتهما 21 كيلو بانجو وفرد خرطوش.

وتبين من التحريات، أن المتهمين سبق حبسهما على ذمة قضية مخدرات 5 سنوات، وخرجا من السجن مؤخرا، لكنهما لم يرتدعا وعادا لممارسة نشاطهما الإجرامى.