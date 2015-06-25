مصادر: تنسيق بين "الإسكان" والجيش لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع دار مصر

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان تنسق حاليًا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لاختيار مواقع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر والمقرر طرحها خلال أيام.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية تتضمن 4 مدن جديدة وهى مدن "الشيخ زايد والمنيا الجديدة وبرج العرب و15 مايو"، بالإضافة إلى مدن المرحلة الأولى وهى "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، وبدر، ودمياط الجديدة، والعبور، والسادات، وبدر، والعاشر من رمضان".

وكان المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الثانية تتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية فى نحو 12 مدينة جديدة وذلك بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا.

وعن شروط حجز وحدات المرحلة الثانية، أكد أن شروط حجز المرحلة الثانية هى نفسها شروط المرحلة الأولى، والمتمثلة فى أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصريًا، لا يقل عمره عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن المطروح بها الوحدات.

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