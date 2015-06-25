أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: تنسيق بين "الإسكان" والجيش لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع دار مصر

Google+ Print
مصادر: تنسيق بين "الإسكان" والجيش لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع دار مصر مصادر: تنسيق بين "الإسكان" والجيش لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع دار مصر
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان تنسق حاليًا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لاختيار مواقع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط دار والمقرر طرحها خلال أيام.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية تتضمن 4 مدن جديدة وهى مدن "الشيخ زايد والمنيا الجديدة وبرج العرب و15 مايو"، بالإضافة إلى مدن المرحلة الأولى وهى "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، وبدر، ودمياط الجديدة، والعبور، والسادات، وبدر، والعاشر من رمضان".

وكان المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الثانية تتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية فى نحو 12 مدينة جديدة وذلك بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا.

وعن شروط حجز وحدات المرحلة الثانية، أكد أن شروط حجز المرحلة الثانية هى نفسها شروط المرحلة الأولى، والمتمثلة فى أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصريًا، لا يقل عمره عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن المطروح بها الوحدات.


>- وزير الإسكان: المفاوضات مع "العبار" بشأن العاصمة الإدارية سرية.. وملتزمون بتنفيذ المشروع سواء اتفقنا أو لم نتفق.. ومسئول إماراتى: لم ننسحب.. والمجتمعات العمرانية رصدت 5 مليارات جنيه للمرافق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري

ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون