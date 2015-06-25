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موجز الصحافة المحلية: "نصبوا على مصر ياريس"

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موجز الصحافة المحلية: "نصبوا على مصر ياريس" موجز الصحافة المحلية: "نصبوا على مصر ياريس"
تناولت الصحف المحلية العديد من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما كشفته جريدة "اليوم السابع" نقلاً عن مصادر مطلعة تحت عنوان "نصبوا على ياريس" حجم الأموال، التى أنفقتها مصر من أجل استرداد الأموال المهربة للخارج، والتى تجاوزت حاجز 32 مليون جنيه، تم صرفها على مكاتب المحاماة الأجنبية وبدلات سفر للجان الحكومية ومصاريف الترجمة، دون أن تنجح فى رد دولار واحد من هذه الممتلكات المتحفظ عليها، كما ترصد الجريدة تحت عنوان "عصيان فى الكاتدرائية" وجود حركة قبطية باسم "تمرد" تطالب بعزل البابا تواضروس بسبب عجزه عن حل مشاكل المطلقين.. والكنيسة ترد: البطريرك اختيار الأرض والسماء.

وقالت جريدة "الأهرام" إن اللواء مجدى عبدالغفار "وزير الداخلية" قام بجولة مفاجئة، حيث تفقد قسم شرطة مدينة نصر أول، لمتابعة سير الأعمال، ووجه بحسن معاملة المواطنين وسرعة التعامل مع بلاغاتهم، شملت الجولة الوقوف على الخدمات الأمنية والمرورية بميدان رابعة العدويه وشارع الطيران وتقاطع مكرم عبيد مع طريق النصر والتقى الوزير القوات. وزار قطاع أحمد شوقى للأمن المركزى بمدينة نصر، وناقش القيادات والضباط والمجندين فى أحوالهم المعيشية واطمأن على توفير جميع أوجه الرعاية لهم.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" أنه تقرر تقليص مدة إعداد المخطط العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من سنة إلى 6 أشهر، تمهيداً لطرحه على شركات مصرية وعالمية وخليجية، وقالت مصادر مطلعة إن استطلعت رأى عدة شركات مصرية متخصصة ، منها "المقالون العرب" و"سوديك" و"أوراسكوم" و"بالم هليز" و"مختار إبراهيم" و"طلعت مصطفى" أثناء المفاوضات مع الشركة الإماراتية المتفاوض معها.

ونشرت جريدة "الشروق" فى صدر صفحتها الثالثة على لسان قيادى بارز بحركة حماس الفلسطينية قوله:إن الحركة متمسكة بدور مصر كوسيط إقليمى معبر عنها فى أى مفاوضات تسوية مع العدو الصهيونى، ولا يمكن التراجع عن هذا الدور لأنه مرتبط بمبدأ من جانب الحركة، وأضاف القيادى، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لــ"الشروق": "مهما حدث من خلافات فى وجهات النظر، إلا أن مصر ستظل دائما هى السند الحقيقى للقضية الفلسطينية".


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