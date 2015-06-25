مصدر بالكهرباء: تنفيذ 40% من طلبات تركيب العدادات الكودية للعشوائيات

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 843 ألفًا و476 طلبًا على مستوى الجمهورية لتركيب العداد الكودى بالمناطق المخالفة، موضحًا أنه تمت الموافقة على 407 آلاف و583 طلبًا فقط الذين استوفوا الشروط.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 40% فقط من الطلبات التى تمت الموافقة عليها من قبل شركات التوزيع الـ9، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 30 مليون عداد ذكى خلال السنوات القليلة المقبلة فى جميع أنحاء الجمهورية.

الجدير بالذكر أن تقديم طلب الحصول على عداد كودى يتم بالمبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء ولن يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة بالإضافة إلى المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها، والتى تستوفى الشروط التى حددتها الوزارة، علمًا بأن هذه العدادات كما أعلنت وزارة الكهرباء ليست سندًا للملكية أو الحيازة، ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.

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