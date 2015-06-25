أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة عين شمس: تجربتنا مع "فالكون" إيجابية وتحديد مصيرها 29 يونيو

Google+ Print
جامعة عين شمس: تجربتنا مع "فالكون" إيجابية وتحديد مصيرها 29 يونيو جامعة عين شمس: تجربتنا مع "فالكون" إيجابية وتحديد مصيرها 29 يونيو
قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إن تجربة فالكون فى الجامعة كانت إيجابية وساهمت فى ضبط الوضع الأمنى بالجامعة، حيث شكلت إضافة للمفهوم الأمنى وأضافت مفاهيم أمنية جديدة، وهو ما ظهر من خلال استخدام أجهزة الكشف عن الحقائب وأجهزة التفتيش التى استخدمها أفراد الأمن فى إطار ضبط المنظومة الأمنية بالتعاون مع الأمن الإدارى.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بداية أفراد فالكون فى الجامعة شهد احتكاكات طبيعية كأى تجربة جديدة، لافتا إلى أنه بالتعاون بين أفراد أمن فالكون والأمن الإدارى تشكل الوعى الكامل لدى الطلاب وأفراد الأمن فى تحسن طبيعة التعامل بين الطرفين.

وعن استمرار فالكون من عدمه فى المنظومة الأمنية بجامعة عين شمس، أوضح عيسى، أن الجامعة تدرس فى الوقت الحالى التجديد لفالكون من عدمه، حيث سيتم عرض الأمر والبت فيه خلال مجلس الجامعة المقبل يوم 29 يونيو.


>- رئيس جامعة حلوان: اجتماع نهاية الشهر الحالى لتحديد مصير "فالكون"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365