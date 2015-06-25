جامعة عين شمس: تجربتنا مع "فالكون" إيجابية وتحديد مصيرها 29 يونيو

قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إن تجربة فالكون فى الجامعة كانت إيجابية وساهمت فى ضبط الوضع الأمنى بالجامعة، حيث شكلت إضافة للمفهوم الأمنى وأضافت مفاهيم أمنية جديدة، وهو ما ظهر من خلال استخدام أجهزة الكشف عن الحقائب وأجهزة التفتيش التى استخدمها أفراد الأمن فى إطار ضبط المنظومة الأمنية بالتعاون مع الأمن الإدارى.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بداية أفراد فالكون فى الجامعة شهد احتكاكات طبيعية كأى تجربة جديدة، لافتا إلى أنه بالتعاون بين أفراد أمن فالكون والأمن الإدارى تشكل الوعى الكامل لدى الطلاب وأفراد الأمن فى تحسن طبيعة التعامل بين الطرفين.

وعن استمرار فالكون من عدمه فى المنظومة الأمنية بجامعة عين شمس، أوضح عيسى، أن الجامعة تدرس فى الوقت الحالى التجديد لفالكون من عدمه، حيث سيتم عرض الأمر والبت فيه خلال مجلس الجامعة المقبل يوم 29 يونيو.

- رئيس جامعة حلوان: اجتماع نهاية الشهر الحالى لتحديد مصير "فالكون"