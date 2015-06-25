لمرضى السكر..تناول البروتين والخضار قبل الكربوهيدرات يخفض نسبة السكر بالدم

كشفت دراسة علمية حديثة أن طعام البدناء الذين يعانون من مرض السكر من النوع 2، يمكن أن يؤثر على مستويات السكر فى الدم لديهم.

ووجدت الدراسة الجديدة أن تناول البروتين والخضار قبل الكربوهيدرات يخفض من نسبة السكر فى الدم ومستويات الأنسولين بعد تناول الوجبة.

وقال الباحث الرئيسى الدكتور لويس أرونى، وهو أستاذ فى أبحاث الأيض والطب السريرى فى كلية طب وايل كورنيل فى مدينة نيويورك: "إننا نبحث دائماً عن سبل جديدة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر على خفض نسبة السكر فى الدم".. وأوضح الباحثون أننا نعتمد على الدواء فى خفض نسبة السكر فى الدم، ولكن النظام الغذائى هو جزء مهم فى هذه العملية أيضاً.

وأشار الباحثون إلى أن الكربوهيدرات ترفع من نسبة السكر فى الدم، لذلك يجب التقليل من تناولها لخفض نسبة السكر فى الدم وضبط مستويات الأنسولين.

وأضاف الباحثون أن السيطرة على مستويات السكر فى الدم أمر بالغ الأهمية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع 2، فإذا كانت مستويات السكر فى الدم فى كثير من الأحيان عالية جدا فإن هذا يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة على مر الزمن، بما فى ذلك أمراض القلب.