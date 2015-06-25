الفياجرا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسة 30%

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر صحيفة “The Telegraph” البريطانية، أن عقاقير العجز الجنسى مثل الفياجرا والسياليس أو الليفيترا ترفع من احتمالات إصابة الرجال بسرطان الجلد.

وقام الباحثون باستعراض جديد لبيانات شملت أكثر من 20000 من الرجال الذين تناولوا أدوية لعلاج ضعف الانتصاب، مقابل أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسى الذين يتناولون الفياجرا ومشتاقاتها هم فى خطر أعلى للإصابة بسرطان الجلد ينسبة 30%.

وقال الباحث الدكتور ستايسى لوب، طبيب المسالك البولية بمركز انجون الطبى التابع لجامعة نيويورك، إن هذه الدراسة لم تتلق أى تمويل من صناع المستحضرات الصيدلانية.

وأضاف الباحثون أنه فى العام الماضى كانت هناك دراسة أخرى أجريت فى الولايات المتحدة، حصلت على الكثير من الدعاية بعد أن أشارت إلى أن وجود علاقة بين الفياجرا، على وجه التحديد، وزيادة خطر سرطان الجلد.