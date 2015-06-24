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“عماد و أوشا ” يصنعان أكبر فانوس في مصر من السيدة زينب (تقرير مصور)

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“عماد و أوشا ” يصنعان أكبر فانوس في مصر من السيدة زينب (تقرير مصور) “عماد و أوشا ” يصنعان أكبر فانوس في مصر من السيدة زينب (تقرير مصور)

صناعة أكبر فانوس في

تقرير – أحمد سامح

يعتبر الفانوس من أهم وأشهر رموز شهر رمضان الكريم، وهو جزء لا أصيل من زينة ومظاهر الاحتفال بقدوم الشهر المبارك، وأول من عرف استخدام الفانوس في رمضان هم المصريون منذ قدوم الخليفة الفاطمي إلى القاهرة.

وتطورت صناعة الفانوس على مر العصور من حيث الشكل واللون والتركيب، حيث كان له شكل المصباح في البداية وكانت تتم إنارته بالشموع ثم أصبح يضاء باللمبات الصغيرة ثم بدأ يتطور حتى أخذ الشكل التقليدي المعروف لنا جميعا وبعد ذلك أصبح الفانوس يأخذ أشكالا تحاكي مجريات الأحداث والشخصيات الكرتونية المختلفة المشهورة في الوقت الحاضر.

و في الأونة الأخيرة، يتسابق صناع الفانوس في كل ما هو جديد من شكل وحجم الفانوس ، فقبل حلول الشهر الكريم لهذا العام ، قام أحد صناع الفانوس بالسيدة زينب ، بصناعة أكبر فانوس في مصر و بلغ طوله متران و نصف، لنفاجأ بعدها بيوم واحد، بظهور مجموعة من الشباب بالفانوس الأكبر حجمًا وارتفاعًا ، بصناعة فانوس من خشب الأرابيسك بأرتفاع أربعة أمتار ليحتل المرتبة الأولي علي مستوي الجمهورية.

يقول عماد حسن، صاحب ورشة الفنانيين، إن فكرة عمل الفانوس ووقت تنفيذة لم تستغرق سوي ثمانية أيام ، و قد شارك في هذا العمل كل من أخاه و أصدقاءه بمنطقة حلمية الزيتون .

و أكد ” أوشا ” شقيق عماد، أن هذا الفانوس هو الأكبر علي مستوي الجمهورية، حيث يبلغ إرتفاعة 3:95م ، أما عرض القبة 2.55م، و عرض القاعدة 1.55 م ، و إن المواد الخام جميعها من خشب الأرابيسك و خشب الزان.

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