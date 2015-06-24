مباحث "بلبيس" بالشرقية تضبط مسجلين بحوزتهما سلاح نارى وحشيش

تمكن ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطلين بحوزتهما طبنجة وفرد خرطوش و7 قطع حشيش، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير البحث الجنائى، يفيد قيام مأمورية من مباحث بلبيس ضمت النقباء محمد غيث ولطفى عبد العال وعمر جمال برئاسة المقدم أحمد العزازى، رئيس المباحث، من ضبط "رمزى ش أ" 32 سنة عاطل ومقيم ش المساح بندر بلبيس مسجل شقى خطر تحت رقم 595 فئة ب فرض سيطرة وبلطجة، وبحوزته سلاح نارى طبنجة 9 مم طويل وكذا 5 طلقات 9 مم طويل وكذا 85 جرام هيروين ومبلغ 2300 جنيه، كما تم ضبط "محمد ع ال" وشهرته "حمادة حارس" 39 سنة مسجل شقى خطر تحت رقم 1844 فئة أ سرقات بالإكراه وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وثلاث طلقات خرطوش و7 قطع حشيش ومبلغ 1165 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31761 جنايات بلبيس.

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