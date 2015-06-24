إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين فى قرية "الدير" ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بالعصى والشوم بين عائلتى "سالم" و"سعد" بقرية «الدير» التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة المستشفى المركزى، بوصول 5 أشخاص مصابين بجروح وكسور متفرقة، إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية «الدير» التابعة لدائرة المركز .

وعلى الفور أنتقل المقدم ياسين السوهاجى، نائب المأمور والرائد مصطفى أبوعقرب، رئيس المباحث، للقرية ونجح فى الفصل بين الطرفين المتشاجرين .

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين شخصين من أفراد العائلتين أثناء محاولتهما البحث عن والدى أحد أطفال القرية صدمته دراجة بخارية، فتطورت المشادة لمشاجرة ونجح أهالى القرية فى الفصل بينهما، ولكن تجددت الاشتباكات عقب صلاة المغرب، ونتج عنها إصابة 3 من عائلة سعد، وشخصين من عائلة سالم.

تم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللأزم، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة .