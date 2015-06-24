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مباحث الموانئ بالسويس تضبط 725 ألف طلقة ألعاب نارية قادمة من الصين

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مباحث الموانئ بالسويس تضبط 725 ألف طلقة ألعاب نارية قادمة من الصين مباحث الموانئ بالسويس تضبط 725 ألف طلقة ألعاب نارية قادمة من الصين
تمكنت مباحث موانئ السويس اليوم، الأربعاء، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية الخاصة بمسدسات الأطفال (طلقات حبش) قبل تهريبها بميناء السخنة، بعد أن تم استيرادها داخل إحدى الحاويات القادمة من الصين.

تلقى العميد حمدى صالح، رئيس مباحث موانئ، والعميد سيد بدران، مدير إدارة شرطة الموانئ بالسويس أمس، معلومات باستعداد إحدى شركات الاستيراد والتصدير لاستيراد كمية كبيرة من الألعاب النارية الخاصة بمسدسات الأطفال (طلقات حبش) وإدخالها للبلاد بشكل مخالف للقانون واستخدامها فى أعمال خارجة عن إطار القانون.

وعلى الفور تم إخطار اللواء وائل عبد الرازق، مدير مصلحة أمن الموانئ، واللواء محمد السيد عثمان، مدير مباحث أمن الموانئ، والعميد إسلام البدرى، رئيس مباحث مصلحة الموانئ، والذين وجهوا تعليماتهم لمباحث الموانئ بالسويس بسرعة التنسيق مع جاد عساف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وعبد الله سيد مدير جمارك السخنة.

وتم توسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات صباح اليوم وتم بفرض طوق أمنى مكثف حول إحدى الحاويات القادمة من الصين وعمل تفتيش دقيق لها، تم ضبط كمية كبيرة من طلقات مسدسات الأطفال الحبش بكمية قدرها 725 الفًا و600 طلقة.

تم التحفظ على المضبوطات بإحدى المناطق الأمنية بموانئ السويس وتم إبلاغ مصلحة أمن الموانئ بالقاهرة بنجاح الحملة وضبط المتهمين وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.
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