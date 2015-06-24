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السيسى: "اللى عايز يعيش معانا فى سلام أهلا وسهلا ومحدش هيفرض رأيه بالقوة"

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السيسى: "اللى عايز يعيش معانا فى سلام أهلا وسهلا ومحدش هيفرض رأيه بالقوة" السيسى: "اللى عايز يعيش معانا فى سلام أهلا وسهلا ومحدش هيفرض رأيه بالقوة"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ترحب بمن يريد أن يعيش وسط المصريين بـ"سلام وأمان"، مضيفا:"اللى عايز أهلا وسهلا وأى حد مش عايز كده مش هينفع.. مصر بلدنا كلنا، أرضنا كلنا، وتكفينا كلنا.. واوعى تتصور أو تفتكر إننا ممكن نزهق ولو بعد 10 سنين، ومش بالقوة والترويع مش هيقدر، لأنه مش هيكون بقوة اتخاذ القرار فى 30 يونيو من سنتين".

وأوضح السيسى، خلال كلمته بحفل إفطار ممثلين عن كافة طوائف المجتمع المصرى اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة:"أنا مش جاى أقلب المواجع، السنتين دول معلمين فى جسمنا.. افتكروا 3-7 و24-7 و8-8 و14-8 .. عايزين تعيشوا معانا فى أمان وسلام أهلاً وسهلاً لكن هتفرض رأيك وإرادتك علينا لأ مش هيكون".

وتابع الرئيس: "ربنا خيّر الخلق فى إنهم يعبدوه أولا، وكله هيتحاسب يوم القيامة.. إذا كان هو خيّره فى إنه يختار إنه يعبد العظيم أو ميعبدوش، يبقى حد هنا هيخلى الناس يتحكموا بمزاجهم ؟!".
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