بالصور.. قيادى بـ"المصريين الأحرار":حماس والسودان وداعش أخطر على مصر من إسرائيل

قال المهندس محمد زكى الشيمى، عضو أمانة التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار، إن كل من يرى مصر هى وطنه يتحدث من منطلق المصلحة الوطنية، وبالتالى فإن تحديد الدول التى تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى لن يتوقف على إسرائيل، لأنها ليست الخطر الأكبر على أمن الوطن، مشيرا إلى أن كل من يمول أو يساعد الجماعات الإرهابية فى مصر يمثل خطرا على أمننا القومى، موضحا أننا تعرضنا لتهديدات جسيمة من دول الجوار غير إسرائيل، منها السودان فى التسعينات، وحاليا حماس والجماعات الإرهابية فى ليبيا حسب تعبيره.

وأضاف عضو أمانة التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار، خلال كلمته بمناظرة "معارك فكرية"، التى ينظمها شباب الحزب المصرى الديمقراطى، اليوم الأربعاء، بعنوان "إسرائيل والأمن القومى المصرى"، أن القوميين العرب هم الذين رسخوا فكرة تحول الصراع العربى الإسرائيلى من صراع حدود إلى صراع وجود، بحيث يستمر الصراع حتى يزول أحد الطرفين من الوجود، وذلك رغم ازدواجية المواقف من البعض تجاه التعاون مع إسرائيل، أو عمل بعض الفلسطينيين فى إسرائيل - حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الوضع فى فلسطين يشير إلى نجاح الإخوان فى تحقيق أدبياتهم بإسقاط الدولة الفلسطينية وتحولها لكيانات متفرقة مثل حماس وفتح وغيرها من الحركات.

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