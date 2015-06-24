أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. قيادى بـ"المصريين الأحرار":حماس والسودان وداعش أخطر على مصر من إسرائيل

Google+ Print
قال المهندس محمد زكى الشيمى، عضو أمانة التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار، إن كل من يرى هى وطنه يتحدث من منطلق المصلحة الوطنية، وبالتالى فإن تحديد الدول التى تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى لن يتوقف على إسرائيل، لأنها ليست الخطر الأكبر على أمن الوطن، مشيرا إلى أن كل من يمول أو يساعد الجماعات الإرهابية فى مصر يمثل خطرا على أمننا القومى، موضحا أننا تعرضنا لتهديدات جسيمة من دول الجوار غير إسرائيل، منها السودان فى التسعينات، وحاليا حماس والجماعات الإرهابية فى ليبيا حسب تعبيره.

وأضاف عضو أمانة التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار، خلال كلمته بمناظرة "معارك فكرية"، التى ينظمها شباب الحزب المصرى الديمقراطى، اليوم الأربعاء، بعنوان "إسرائيل والأمن القومى المصرى"، أن القوميين العرب هم الذين رسخوا فكرة تحول الصراع العربى الإسرائيلى من صراع حدود إلى صراع وجود، بحيث يستمر الصراع حتى يزول أحد الطرفين من الوجود، وذلك رغم ازدواجية المواقف من البعض تجاه التعاون مع إسرائيل، أو عمل بعض الفلسطينيين فى إسرائيل - حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الوضع فى فلسطين يشير إلى نجاح الإخوان فى تحقيق أدبياتهم بإسقاط الدولة الفلسطينية وتحولها لكيانات متفرقة مثل حماس وفتح وغيرها من الحركات.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- "المصريين الأحرار" عن توصيات تحصين البرلمان: نحن أمام أمرين أحلاهما مُر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري

ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون